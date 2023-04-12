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Белорусские дипломаты готовы оказать необходимое содействие пострадавшим в ДТП под Саратовом белорусам
Белорусские дипломаты готовы оказать необходимое содействие белорусам, пострадавшим в ДТП в Саратовской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службупосольства Беларуси в России.
12 апреля в Петровском районе Саратовской области около деревни Тарумовка произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. "Пострадали 6 человек, среди них двое мужчин 29 лет из Беларуси. Оба госпитализированы в Петровскую районную больницу, состояние одного оценивается как тяжелое", - уточнили в диппредставительстве.
"Сотрудники отделения посольства в Казани выясняют обстоятельства случившегося и в случае необходимости готовы оказать содействие пострадавшим", - подчеркнули в дипмиссии.
Фото:gibdd.ru
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