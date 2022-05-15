Белорусские дипломаты почтили память жертв нацистских лагерей в мемориале Маутхаузен

Памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения узников лагеря проходят сегодня в Австрии. Память жертв системы нацистских лагерей смерти в мемориальном комплексе "Концентрационный лагерь Маутхаузен" почтило и посольство Беларуси. Дипломаты возложили венки и цветы к мемориальным доскам узникам - уроженцам нашей страны и других государств, а также к памятникам советским узникам концлагеря и Герою Советского Союза - генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву.