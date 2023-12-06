Белорусские дипломаты приняли участие в форуме ШОС по традиционной китайской медицине

Генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае Андрей Андреев и консул Константин Головко представили нашу страну на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по традиционной китайской медицине, прошедшем в городе Наньчан провинции Цзянси, сообщает БЕЛТА.

Белорусские дипломаты приняли участие в работе форума, а также обсудили вопросы белорусско-китайского сотрудничества с руководством провинции Цзянси и города Наньчан.

В интервью телевидению провинции Цзянси Андрей Андреев подчеркнул, что традиционная китайская медицина как действенное и доступное средство поддержания здоровья хорошо знакома белорусам, а ее распространение в нашей стране является одним из приоритетов национальной системы здравоохранения. Так, с сентября 2023 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" действует новое правовое регулирование, направленное на продвижение традиционной китайской медицины, оказания медицинских услуг, производства и ввоза медицинских изделий и лекарственных средств.

В Генеральном консульстве подчеркнули, что Беларусь признает и применяет средства традиционной китайской медицины на основании их регистрации в КНР и не требует дополнительных исследований и процедур.