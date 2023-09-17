Белорусские дипломаты провели патриотическую акцию "Моя Беларусь"

Руководство и коллектив МИД Беларуси приняли участие в патриотической акции "Моя Беларусь", организованной МИД по случаю Дня народного единства.

Строчки белорусского гимна прозвучали в разных странах мира - от Бразилии до Казахстана, от Италии до Латвии. "Вечна жыві і квітней Беларусь" - этими словами завершает видео министр иностранных дел Сергей Алейник в окружении всего коллектива центрального аппарата МИД.