Белорусские дипломаты съехались в Минск со всего мира на ежегодный семинар

Несмотря на все сложности, мы будем продолжать продвигать те вопросы, которые являются нашими национальными интересами, нашими приоритетами. У нас много союзников, у нас есть с кем разговаривать. Голос Беларуси слышат в Организации Объединенных Наций. Мы продолжим работу, в том числе и в рамках предстоящих в сентябре этого года саммитов.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН