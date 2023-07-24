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Белорусские дипломаты съехались в Минск со всего мира на ежегодный семинар
Против Беларуси, выстраивающей собственный путь развития, развернут весь арсенал инструментов воздействия. Это заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар глав дипмиссий. В Минск со всего мира приехали порядка 60 руководителей загранучреждений. Тематика семинара: от вопросов внешней политики и экономики до туристических возможностей нашей страны и развития спорта. Особое внимание будет уделено системе международных расчетов в условиях санкций и экспортному потенциалу.
Очень хорошо пользуются спросом продукция агропромышленного комплекса. Это белорусские всем известные товары: мясная, молочная, кондитерская продукция. Очень хорошие отзывы, очень хорошие результаты. Буквально месяц назад в приграничной зоне открыли магазин белорусской продукции.
Несмотря на все сложности, мы будем продолжать продвигать те вопросы, которые являются нашими национальными интересами, нашими приоритетами. У нас много союзников, у нас есть с кем разговаривать. Голос Беларуси слышат в Организации Объединенных Наций. Мы продолжим работу, в том числе и в рамках предстоящих в сентябре этого года саммитов.
Участники побывают на совещаниях у заместителей премьер-министра, встретятся с представителями министерств, концернов, а также резидентами Парка высоких технологий. Учеба послов продлится до конца недели.
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