Белорусские дипломаты в Сирии следят за обстановкой на Ближнем Востоке и готовы оказать помощь землякам

Когда мы видим, что результатом решения политиков являются тысячные жертвы среди мирного населения, это сложно поддается человеческому объяснению. И Беларусь на всех уровнях с самого начала четко обозначила свою позицию. Мы не приемлем никаких силовых сценариев в кризисных ситуациях, только путем мирных переговоров.

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии и по совместительству в Ливане и Иордании