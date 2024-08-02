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Белорусские дипломаты в Сирии следят за обстановкой на Ближнем Востоке и готовы оказать помощь землякам
В Сирии, где уже 12 лет идет война, сегодня пристально следят за тем, что происходит в регионе. Военно-политическая обстановка нестабильная. Белорусские дипломаты также следят за обстановкой на Ближнем Востоке и готовы в любой момент оказать всю необходимую помощь землякам. В Дамаске и окрестностях работает съемочная группа Агентства теленовостей.
Когда мы видим, что результатом решения политиков являются тысячные жертвы среди мирного населения, это сложно поддается человеческому объяснению. И Беларусь на всех уровнях с самого начала четко обозначила свою позицию. Мы не приемлем никаких силовых сценариев в кризисных ситуациях, только путем мирных переговоров.
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