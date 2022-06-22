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Белорусские дипломаты в Японии возложили цветы к могиле Рихарда Зорге

К памятной акции, посвященной жертвам Великой Отечественной, присоединяются белорусы по всему миру. В какой бы точке планеты ни находились наши граждане, для каждого из нас этот день поистине священный.

22 июня в Токио белорусские дипломаты вместе со своими коллегами из России, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана возложили цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге. Ценой своей жизни он боролся за справедливость и мирное небо.

Сегодня мы вместе с руководителями посольств дружественных стран и представителями общественности почтили память Героя Советского Союза, легендарного Рихарда Зорге и его многонациональной группы борцов за мир на земле, которые отдали свои жизни в борьбе с войной. В нынешнее время, как и 80 лет назад, белорусам важна поддержка друзей, а их у нас много по всему миру. Необходимо сохранять и наводить мосты дружбы и сотрудничества между народами и ни в коем случае не смотреть друг на друга через прицелы санкций, дискриминаций и предрассудков.
Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии

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