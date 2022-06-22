Белорусские дипломаты в Японии возложили цветы к могиле Рихарда Зорге

Сегодня мы вместе с руководителями посольств дружественных стран и представителями общественности почтили память Героя Советского Союза, легендарного Рихарда Зорге и его многонациональной группы борцов за мир на земле, которые отдали свои жизни в борьбе с войной. В нынешнее время, как и 80 лет назад, белорусам важна поддержка друзей, а их у нас много по всему миру. Необходимо сохранять и наводить мосты дружбы и сотрудничества между народами и ни в коем случае не смотреть друг на друга через прицелы санкций, дискриминаций и предрассудков.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии

