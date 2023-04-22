Белорусские дипломаты высадили более 10 тыс. саженцев сосен и берез в Жодинском лесничестве

Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, а также члены их семей в рамках республиканского субботника 22 апреля приняли участие в ежегодной акции "Неделя леса 2023", пишет БЕЛТА.

Белорусские дипломаты высадили более 10 тыс. саженцев сосен и берез с закрытой корневой системой на участке леса в 2,4 га в Жодинском лесничестве.

"Команда МИД всегда принимает активное участие в зеленой инициативе. Это возможность внести вклад в укрепление экологической устойчивости нашей родной Беларуси, сделать нашу страну краше и в еще лучшей форме передать ее потомкам. Да и совместный созидательный труд не только облагораживает дипломата, но и делает наш боевой дипломатический коллектив сплоченнее", - отметил министр иностранных дел Сергей Алейник.