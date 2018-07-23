Белорусские эксперты стали проводить лингвистические и культурологические исследования

Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Госкомитета судебных экспертиз. Как отметил Андрей Швед, около полусотни исследований уже проведено за несколько недель. Новые экспертизы назначаются при рассмотрении дел, которые требуют толкования текста. Подобные исследования помогут разрешить конфликты, которые касаются защиты чести и достоинства человека, а также стать на защиту национальных интересов страны.