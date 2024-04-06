Белорусские флаги, каравай, улыбки и цветы - космический экипаж встретили в Звездном городке

Суббота, 6 апреля, прошла для космонавтов, вернувшихся с МКС, в огромном, хоть и приятном, напряжении. После приземления в степи Казахстана космический экипаж был доставлен в Звездный городок.

Там были белорусские флаги, каравай, море улыбок и цветов. Правда, медики, сразу же остудили праздничный пыл встречающих: ближе чем на 4 метра к космонавтам подходить нельзя. Цветы и подарки тоже передавать запрещено. Дело в том, что после космического полета организмы его участников очень уязвимы. Поэтому космонавты не стали общаться с прессой, одарили всех приветствием и улыбками и скрылись в дверях профилактория, где будет проходить реабилитация.

Марина Василевская и Олег Новицкий провели на МКС 12 суток. Теперь медики будут следить, как их мышцы реагируют на гравитацию после невесомости. Так как по космическим меркам полет был недолгий, то восстановление тоже должно быть быстрым.