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Белорусские голуби смогут участвовать в международных соревнованиях
Международная федерация спортивного голубеводства вот-вот примет под свое крыло белорусов. Чуть более года отделяет отечественных разводчиков голубей от участия в крупных мировых соревнованиях. Хотя в стране все меньше становится действительно верных своему делу птицеводов (их осталось меньше трех десятков), на соревнованиях крылатые подопечные показывают достойные результаты.
Сергей Козлович отправился в гости к столичным разводчикам не только пернатых спортсменов, но и настоящих артистов. На первом этаже этой пернатой многоэтажки живут спортсмены в отставке. Не менее именитые, чем соседи сверху, но теперь они передают свою результативную генетику новому потомству. Анатолий Вебер не жалеет для своих подопечных ни времени ни сил. В ответ эта впечатляющая коллекция. В рационе не только зерно и витаминные добавки, но и мелкие камушки для лучшего пищеварения. Уверяет: голуби издали узнают именно его голос. Хотя кроткий характер практически улетучивается, как только птицы станут сытыми. Но все равно они чудом находят родное гнездо. К слову, финиш на всех соревнованиях голубей всегда - дома. Их скорость и время лета фиксирует компьютер с помощью датчиков в кольцах на лапках. Именно когда эти данные специфицирует международная федерация, и смогут белорусские птицы показать себя за рубежом. Кроме спортсменов у Анатолия есть и декоративные птахи.
Минский березовый - единственная белорусская порода голубя
У меня в руках единственная белорусская порода голубя. Это минский березовый. Его отличительная особенность состоит в том, что на крыле не найдешь ни одного белого перышка, а вот голова и спина должны быть обязательно белые! Увидеть птиц и даже погладить могут все желающие. Голубятня стоит прямо в столичном дворе недалеко от центра города. Анатолий видит интерес ребятни и уверен: небольшие птичники могут быть полезны в детских домах. Главное - построить, а вот с пернатыми разводчик обязательно поможет. А для Максима Карповича птицы мира - незаменимые ассистенты. Да, мириться с непростым характером артистов сложно. Но восторг в глазах зрителей от настоящего волшебства стоит того.
Артисты, спортсмены или обычные городские. Во все времена голуби притягивали к себе внимание человека, доставляли почту и были даже связными во время войны. Сегодня разводчиков этих пернатых становится все меньше. Но птицы мира по прежнему продолжают очаровывать грацией и силой притяжения к родному дому.
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