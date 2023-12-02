Белорусские и ленинградские поисковики нашли экспонаты для музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда"

3 года и 1 месяц - именно столько длилась битва за Ленинград. Примерно столько же прошло от захвата до освобождения Беларуси.

Заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылев рассказал, что довоенный Ленинград представлял собой большой промышленный и научный центр. Около 20-30 % всей промышленности Советского Союза было сконцентрировано здесь. Поскольку Ленинград - это город-порт, то в плане "Барбаросса" Ленинград был одной из первоначальных целей.

Город был захвачен немцами 10 июля 1941-го. В сентябре с севера подошли финские войска, Ленинград оказался в блокаде. 3 миллиона человек в голоде и холоде без коммуникаций. Разорвать кольцо пытались на невском пятачке.

Территория маленькая настолько, что на картах ее можно было накрыть пятикопеечной монетой, поэтому и назвали пятачком. Хотя впору было бы называть огромной братской могилой. На этой земле в свой последний бой вступили 60 тысяч советских солдат. Ожесточенные бои тогда - сегодня здесь звенящая тишина, которая не дает забыть о трагическом прошлом.

Смотрите специальный репортаж ЗДЕСЬ

"Народы великой страны вместе стояли у стен Ленинграда. Эта аллея создана в память о тех народах, которые принимали участие в ленинградской битве. Здесь увековечены и казахи, и армяне, и братья-белорусы. Количество погибших белорусов исчисляется тысячами", - говорит Денис Пылев.

Кольцо блокады удалось разорвать 18 января 1943-го. Правда, уже не на невском пятачке, а недалеко от Синявских высот, где встретились два фронта - Ленинградский и Волховский.

80 лет спустя на этом месте работает музей-заповедник. Здесь чувствуешь себя буквально на поле боя. Все благодаря огромному макету, где детально проработана каждая мелочь. При его создании брали пример с нашего Музея Великой Отечественной войны. Ведь мы знаем, как нужно сохранять историческую правду.

В 2020 году правительство Ленинградской области утвердило охранные зоны "Прорыва блокады Ленинграда". Мы при разработке концепции ориентируемся на опыт коллег из Беларуси с "Линии Сталина". Денис Пылев, заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда"

У этого музея уже есть своя экспозиция военной техники. И началась она с танка КВ-1. Его 20 лет назад со дна Ладожского озера подняли белорусские поисковики - участники клуба "Поиск" из Шкловского района. И ленинградские коллеги передали не менее ценные находки.

По словам председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Марины Григорьевой, в 2012 году поисковый отряд "Святой Георгий" нашел медальон одного из белорусских жителей. Боец сейчас есть на диораме. Запечатлен его бой с немецким солдатом. Были найдены фотографии и сделано реальноелицо".