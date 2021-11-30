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Белорусские и российские истребители провели патрулирование вдоль белорусской границы
В связи с ростом интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации НАТО у границы нашей страны, Беларусь и Россия продолжают совместное патрулирование воздушного пространства. Сегодня вновь рубежи мониторили истребители. В Минобороны отмечают, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.
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