Белорусские и российские правоохранители пресекли работу наркомаркета и задержали троих оптовиков

Три оптовика одного из самых крупных интернет-магазинов по продаже психотропов "Скорпион" задержаны на территории России. Операцию провели наши правоохранители вместе с российскими коллегами. Часть товара предназначалась для белорусского рынка. Сначала стало известно о 23-летнем россиянине. Позже были задержаны и его подельники. Запрещенные вещества обнаружены как в машинах наркодилеров, так и в тайниках. Оперативники изъяли почти 28 кг смертоносного порошка.