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Белорусские и российские правоохранители пресекли работу наркомаркета и задержали троих оптовиков
Три оптовика одного из самых крупных интернет-магазинов по продаже психотропов "Скорпион" задержаны на территории России. Операцию провели наши правоохранители вместе с российскими коллегами. Часть товара предназначалась для белорусского рынка. Сначала стало известно о 23-летнем россиянине. Позже были задержаны и его подельники. Запрещенные вещества обнаружены как в машинах наркодилеров, так и в тайниках. Оперативники изъяли почти 28 кг смертоносного порошка.
На след подозреваемых оперативники вышли в результате проверки информации, полученной при изобличении участников преступной группы в Беларуси. Задержали его в Омской области, обнаружив в автомобиле около 10 кг мефедрона.
Всего в 2023 году оперативники ликвидировали 16 интернет-наркошопов. Из незаконного оборота изъято более полутонны наркотиков и психотропов.
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