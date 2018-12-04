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Белорусские интернет-площадки работают по новым правилам и внедряют идентификацию пользователей

Первые заявки от сайтов для регистрации в качестве СМИ поступают в Министерство информации. Белорусские интернет-площадки работают уже по новым правилам и активно внедряют идентификацию пользователей. Оттока посетителей нет, но троллей стало заметно меньше. Об этом рассказал первый замглавы Мининформа Павел Лёгкий во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

После получения статуса сетевого издания сайт становится полноценным СМИ. Его сотрудники могут работать в качестве аккредитованных журналистов, а комментаторы должны пройти идентификацию.

Подробную версию конференции смотрите на сайте tvr.by, официальном ютуб-канале и в соцсетях Агентства теленовостей.

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