Белорусские интернет-площадки работают по новым правилам и внедряют идентификацию пользователей

Первые заявки от сайтов для регистрации в качестве СМИ поступают в Министерство информации. Белорусские интернет-площадки работают уже по новым правилам и активно внедряют идентификацию пользователей. Оттока посетителей нет, но троллей стало заметно меньше. Об этом рассказал первый замглавы Мининформа Павел Лёгкий во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.