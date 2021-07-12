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Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию ребенку с редкой патологией
Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 11-летнего мальчика. Редкая патология впервые в мировой практике встретилась у ребенка - торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Операция была проведена при участии американского профессора Афксендиоса Калангоса - одного из самых известных и опытных кардиохирургов мира. Его приглашают в Беларусь уже во второй раз. Сам мальчик был под наблюдением врачей четыре года. Во время предыдущего визита врача пациента проконсультировали, а в этот раз была сделана операция.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Очень важно сохранить абсолютно все артерии, которые отходят от этого места, чтобы дать возможность пациенту, в данном случае ребенку, жить полноценной жизнью. Операция была тяжелейшая, она сложная и технически. Она очень сложная в ведении пациента и с возможными осложнениями, однако операция прошла успешно.Ребенок поправляется. Мы очень надеемся, что у него все будет в порядке.
Белорусские детские кардиохирурги с участием профессора провели пять сложнейших операций у пациентов с редкими патологиями, в том числе с аномалией Эбштейна - редким пороком сердца.
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