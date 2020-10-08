Белорусские хирурги провели сложнейшую операцию по удалению лимфангиомы у новорожденного

В РНПЦ детской хирургии каждый день дарят малышам вторую жизнь. Ежегодно доктора принимают от 80 до 150 новорожденных с пороками развития, которые решаются хирургическим путем. И еще около 200 малышей поступают сюда с пороками сердца. С чем без труда справляются наши специалисты.