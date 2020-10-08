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Белорусские хирурги провели сложнейшую операцию у новорожденного

До 150 новорожденных с пороками развития принимают в РНПЦ детской хирургии ежегодно

РНПЦ детской хирургии ежегодно принимает от 80 до 150 новорожденных с пороками развития, которые решаются хирургическим путем. И еще около 200 малышей поступают сюда с пороками сердца.

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