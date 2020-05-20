Белорусские компании наладили производство отечественных антисептиков

Стихийный ажиотажный спрос на антисептики в первые недели весны стал настоящим экзаменом для аптечной сети, поставщиков и производителей подобной продукции. То, чего всегда казалось в избытке в прошлые годы, на фоне пандемии коронавируса превратилось в едва ли не предмет первой необходимости. Предложение по импортным поставкам, да и местное производство, не поспевали за спросом. Ситуацию выровняли. Промышленность справилась. Сегодня белорусские антисептики можно встретить не только в аптеках, но и на заправках и в широкой торговой сети. Евгений Каллаур посмотрел на производственный процесс изнутри (видео).



