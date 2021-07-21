Белорусские компании принимают участие в МАКС-2021

РБ и РФ стратегические партнеры в области ВТС. Этому уделяется огромное значение главами государств. Мы продолжаем тесное взаимодействие и координируем свою деятельность в области ВТС, особенно при работе в третьих странах. Именно поэтому мы вынуждены еще более взаимодействовать друг с другом и позиционировать не только продукцию РФ, но и продукцию предприятий РБ.



Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси