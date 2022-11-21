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Белорусские конструкторы собрали машину по производству биоразлагаемой упаковки для овощей

Импортозамещение, высокотехнологичность и осваивание новых рынков - слагаемые успеха, особенно в условиях санкций. Белорусские конструкторы собрали машину по производству биоразлагаемой упаковки для овощей и фруктов. Новинка полностью заменила европейскую технику. Мощности позволяют упаковывать до 30 позиций в минуту. Уже есть интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей Беларуси и России. В год экспериментальный завод производит до 800 единиц техники и освоено 60 видов.

Экспериментальный завод освоил порядка 60 новых машин. Это и посадка картофеля, и закладка на хранение, выемка с хранения овощной продукции, предпродажная упаковка, в которую входит и мойка, и полировка. В связи с тем, что мы являемся единственным производителем данной продукции, санкции на нас не сказались, а объем производства мы нарастили
Александр Близнюк, начальник отдела экспериментального завода НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства

В том числе благодаря новым технологиям результаты жатвы в этом году высокие! Общий каравай превысил 11 млн тонн. Обеспечены все потребности нашего государства. Собрали и под 800 тысяч тонн картофеля. Рекорды и в экспорте. На сельскохозяйственной продукции страна заработала свыше 8 миллиардов долларов.

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