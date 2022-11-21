Белорусские конструкторы собрали машину по производству биоразлагаемой упаковки для овощей

Экспериментальный завод освоил порядка 60 новых машин. Это и посадка картофеля, и закладка на хранение, выемка с хранения овощной продукции, предпродажная упаковка, в которую входит и мойка, и полировка. В связи с тем, что мы являемся единственным производителем данной продукции, санкции на нас не сказались, а объем производства мы нарастили

Александр Близнюк, начальник отдела экспериментального завода НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства