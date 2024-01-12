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Белорусские летчики подарили сказку ребятам из Республиканского реабилитационного центра

Акция "Наши дети" продолжается в Беларуси. Белорусские летчики подарили сказку ребятам из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Офицеры уже не первый год приезжают в гости к детям. Вместе они украсили новогоднюю елку шарами пожеланий. Кроме внимания и заботы ребята получили подарки.

Мы ежегодно принимаем активное участие в новогодней акции "Наши дети". И это не просто дань моде. Основная наша задача участия в этой акции определена в самом ее названии. Потому что для защитников Отечества все дети - наши. Ведь основная цель в жизни любого человека - воспитание детей.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси

Кульминацией праздника стал концерт, организованный военными. Ребята также подготовили сюрприз для гостей - мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и игрушек.

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