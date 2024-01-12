Белорусские летчики подарили сказку ребятам из Республиканского реабилитационного центра

Мы ежегодно принимаем активное участие в новогодней акции "Наши дети". И это не просто дань моде. Основная наша задача участия в этой акции определена в самом ее названии. Потому что для защитников Отечества все дети - наши. Ведь основная цель в жизни любого человека - воспитание детей.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси