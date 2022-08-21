Вакцинация от коронавируса особенно важна в период роста заболевания

Сформировать иммунитет против ковид-инфекции. В период роста заболевания медики особый акцент делаютна вакцинации. Только в Минске ежедневно ее проходят более 5 тысяч человек. Прививочные кабинеты работают во всех городских больницах и поликлиниках. Антиковидные уколы можно получить также в торговых центрах и в метро. Для удобства белорусов работают и выездные бригады.



Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ближайшие 2-3 недели у нас еще есть для того, чтобы максимально охватить вакцинацией население. Очень скоро приедут студенты, дети пойдут в школу, люди из отпусков вернутся на свои рабочие места. Меры все те же, о которых мы говорим уже два года: если вы больны - обращайтесь к врачу и оставайтесь дома, если у вас есть какие-то респираторные проявления и нет возможности остаться дома, то используйте маску, обрабатывайте руки и старайтесь не посещать людей старшего возраста. Для пациентов доступно несколько вариантов вакцины:"Спутник V" и однокомпонентный "Лайт", китайский препарат. Сделать прививку может каждый, достаточно при себе иметь только паспорт.