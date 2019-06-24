Белорусские медики готовились ко II Европейским играм на протяжении года

Один из важных вопросов на таких крупных форумах - это работа медиков. Так вот, наши врачи готовились к Играм на протяжении года! И главная задача здесь - распределить потоки пациентов так, чтобы и мы с вами, и спортсмены, и болельщики могли получить оперативную медпомощь в любое время суток. Всего для участников спортивного форума задействовано 7 больниц. А в студенческой деревне с нуля построили целую поликлинику с новейшим оборудованием для восстановление спортсменов после соревнований. Бригады докторов также будут работать в аэропорту, на вокзалах, в медиацентрах и, конечно, на самих стадионах.

Но самое главное, что волнует жителей столицы, - не изменится ли качество обслуживания для нас самих?

Вот обо всем об этом расскажет Юлия Гризунт. Кардиология, неврология, множественные повреждения и травмы головы. В больнице скорой помощи не бывает выходных или перерывов. Здешние хирурги готовы принять пациента любой степени тяжести на операционный стол сразу из машины скорой помощи. А на время Европейских игр здесь уже оборудовали 25 новых койко-мест в нейрохирургическом отделении.







Всего для участников и гостей спортивного форума задействовано 7 больниц

А в студенческой деревне, где будут проживать около 6 000 человек, открылась целая поликлиника. Здесь новейшее оборудование для восстановления спортсменов после соревнований. Во время спортивного форума врачи работают не только в больницах - бригады также сосредоточены в аэропорту и на вокзалах. Не говоря уже о том, что на каждом стадионе дежурит целая команда медиков, которая готова оказать неотложную помощь прямо в центре событий. На объектах, где проводятся соревнования, будет работать полсотни мобильных бригад и 40 медицинских пунктов. Они расположились в зонах для спортсменов и - отдельно - в зрительских зонах. Также мини-больницы заработают в медиацентрах. Количество таких стационарных пунктов зависит от масштаба площадки. Например, на стадионе "Динамо" для спортсменов оборудованы два медпункта, для болельщиков - 5, а во Дворце спорта - по одному на каждую категорию. Кстати, курить на объектах спортивного форума строго запрещено. Волонтеры имеют право вывести нарушителей с территории без табака.





В Минздраве заверили: качество помощи для жителей столицы не изменится