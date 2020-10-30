3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские медики готовы дать отпор COVID-19
Рамка бесконтактной дезинфекции появилась в 6-й клинической больнице Минска. Белорусская разработка станет дополнением к основным мерам профилактики инфекции. Ведь такие правила, как соблюдение дистанции и ношение масок, никто не отменял. И это уж точно знаю те, кто после положительного теста закрыл больничный лист. Тему продолжит Светлана Чернова.
Сегодня Виталий покидает стены 6-й клинической больницы и уже завтра встретит свой день рождения в кругу семьи. Еще 13 дней назад тест показывал "плюс". Температура не спадала несколько дней - вызвали скорую, госпитализировали в шестерку. Предписания врачей, больничный режим и… COVID с пневмонией отступили.
Всего же за сегодня из столичной шестерки выписаны 30 человек, которые переболели COVID-19. Четверо из них отправлены на долечивание в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. А 358 белорусов с положительным тестом находятся под наблюдением врачей в стационаре. К слову, работа по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в 6-й городской клинической больнице не прекращается с февраля. За это время здесь вылечили более 4 000 человек.
Рамка для бесконтактной дезинфекции появилась в минской больнице
И вот в подмогу здесь появилась рамка бесконтактной дезинфекции. Ее установили в травматологическом корпусе для обработки потока посетителей и медицинского персонала.
Здесь два этапа обработки. Сначала подносим руки и обрабатываем их, далее прикладываем к датчику, и рамка распыляет дезинфицирующее средство.
"Гейт" предоставили белорусские разработчики. Устройство будет модернизировано - в рамке дополнительно появится тепловизор.
В 6-й больнице имеется трехмесячный запас СИЗ
К слову, современные технологии не отменяют использование традиционных средств индивидуальной защиты и соблюдения мер по предотвращению распространения вируса. В 6-й клинике, где трудится более 1 600 сотрудников, имеется трехмесячный запас средств индивидуальной защиты.
В БГУ вводят масочный режим
В учебных заведениях постепенно вводится обязательный масочный режим. Первым покажет пример ведущий вуз страны. С понедельника на территорию БГУ сотрудники и студенты смогут попасть только в масках.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все