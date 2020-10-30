Белорусские медики готовы дать отпор COVID-19

Рамка бесконтактной дезинфекции появилась в 6-й клинической больнице Минска. Белорусская разработка станет дополнением к основным мерам профилактики инфекции. Ведь такие правила, как соблюдение дистанции и ношение масок, никто не отменял. И это уж точно знаю те, кто после положительного теста закрыл больничный лист. Тему продолжит Светлана Чернова.

Сегодня Виталий покидает стены 6-й клинической больницы и уже завтра встретит свой день рождения в кругу семьи. Еще 13 дней назад тест показывал "плюс". Температура не спадала несколько дней - вызвали скорую, госпитализировали в шестерку. Предписания врачей, больничный режим и… COVID с пневмонией отступили.







Всего же за сегодня из столичной шестерки выписаны 30 человек, которые переболели COVID-19. Четверо из них отправлены на долечивание в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. А 358 белорусов с положительным тестом находятся под наблюдением врачей в стационаре. К слову, работа по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в 6-й городской клинической больнице не прекращается с февраля. За это время здесь вылечили более 4 000 человек.

Рамка для бесконтактной дезинфекции появилась в минской больнице

И вот в подмогу здесь появилась рамка бесконтактной дезинфекции. Ее установили в травматологическом корпусе для обработки потока посетителей и медицинского персонала.

Здесь два этапа обработки. Сначала подносим руки и обрабатываем их, далее прикладываем к датчику, и рамка распыляет дезинфицирующее средство.







"Гейт" предоставили белорусские разработчики. Устройство будет модернизировано - в рамке дополнительно появится тепловизор.

В 6-й больнице имеется трехмесячный запас СИЗ

К слову, современные технологии не отменяют использование традиционных средств индивидуальной защиты и соблюдения мер по предотвращению распространения вируса. В 6-й клинике, где трудится более 1 600 сотрудников, имеется трехмесячный запас средств индивидуальной защиты.

В БГУ вводят масочный режим