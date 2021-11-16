Мобильные бригады медиков дежурят в лагере беженцев

Учитывая нечеловеческие условия, в которых находились беженцы все эти дни, многим потребовалась медпомощь. Белорусские медики все это время на боевом посту. Мобильные бригады постоянно дежурят в лагере, а клиники Гродно готовы принять всех нуждающихся в неотложной госпитализации. Юрий Карнелович продолжит.

Бригады медиков рядом с лагерем беженцев дежурят круглосуточно. Помощь приходится оказывать практически ежечасно. Люди живут в палатках, ночуют под открытым небом, мерзнут, болеют. После ночи, проведенной на асфальте в "Брузгах", стало плохо одной из беженок.



Учительница истории Шелан Хидайят оказалась на границе со своей семьей: мужем и двумя малышами. Практически неделю они провели, как и все беженцы, в нечеловеческих условиях. Дети заболели.



Только за прошлую ночь к медикам обратились несколько десятков беженцев. В основном это женщины и маленькие дети. Мальчик 11-ти лет поступил в стационар с признаками полного изнеможения, сейчас его состояние стабильное.



Слезоточивый газ и водометы. Семьям беженцев пришлось выдержать и этот акт европейской гуманности. Все это при температуре воздуха, стремящейся к нулю.



Женщины и маленькие дети, облитые из водометов, пытаются согреться - разводят костры, укутываются в теплые вещи.





В помощь людям, не только медицинская и психологическая, вещи от Красного Креста.





Созданы специальные мобильные бригады из сотрудников Красного Креста, которые прошли обучение и готовы работать в условиях чрезвычайных ситуаций.











Если люди нуждаются в оказании медицинской помощи, у нас есть полное взаимодействие с Госпогранкомитетом, с медиками, которые здесь находятся. Мы все координируем деятельность. А если есть необходимость, своевременно приходят медики, которые осматривают и решают, кого нужно госпитализировать, либо оказывают помощь на месте. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста







Только за последние шесть дней белорусские медики, дежурившие на границе, оказали помощь более 20 беженцам из Марокко, Турции, Ирака, Сирии, Судана и ещё нескольких стран. А в клиниках Гродно зарезервированы места для тех, кому еще может понадобиться помощь.