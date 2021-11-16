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Мобильные бригады медиков дежурят в лагере беженцев
Учитывая нечеловеческие условия, в которых находились беженцы все эти дни, многим потребовалась медпомощь. Белорусские медики все это время на боевом посту. Мобильные бригады постоянно дежурят в лагере, а клиники Гродно готовы принять всех нуждающихся в неотложной госпитализации. Юрий Карнелович продолжит.
Бригады медиков рядом с лагерем беженцев дежурят круглосуточно. Помощь приходится оказывать практически ежечасно. Люди живут в палатках, ночуют под открытым небом, мерзнут, болеют. После ночи, проведенной на асфальте в "Брузгах", стало плохо одной из беженок.
Учительница истории Шелан Хидайят оказалась на границе со своей семьей: мужем и двумя малышами. Практически неделю они провели, как и все беженцы, в нечеловеческих условиях. Дети заболели.
Только за прошлую ночь к медикам обратились несколько десятков беженцев. В основном это женщины и маленькие дети. Мальчик 11-ти лет поступил в стационар с признаками полного изнеможения, сейчас его состояние стабильное.
Слезоточивый газ и водометы. Семьям беженцев пришлось выдержать и этот акт европейской гуманности. Все это при температуре воздуха, стремящейся к нулю.
Женщины и маленькие дети, облитые из водометов, пытаются согреться - разводят костры, укутываются в теплые вещи.
В помощь людям, не только медицинская и психологическая, вещи от Красного Креста.
Созданы специальные мобильные бригады из сотрудников Красного Креста, которые прошли обучение и готовы работать в условиях чрезвычайных ситуаций.
Если люди нуждаются в оказании медицинской помощи, у нас есть полное взаимодействие с Госпогранкомитетом, с медиками, которые здесь находятся. Мы все координируем деятельность. А если есть необходимость, своевременно приходят медики, которые осматривают и решают, кого нужно госпитализировать, либо оказывают помощь на месте.
Только за последние шесть дней белорусские медики, дежурившие на границе, оказали помощь более 20 беженцам из Марокко, Турции, Ирака, Сирии, Судана и ещё нескольких стран. А в клиниках Гродно зарезервированы места для тех, кому еще может понадобиться помощь.
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