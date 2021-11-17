Белорусские медики о состоянии здоровья мигрантов: ситуация осложняется, ведь многие больше недели спят на сырой земле

Нами организовано круглосуточное дежурство бригады скорой помощи на погранпереходе "Брузги". При необходимости бригада направляется для осмотра, а если нужно, людей госпитализируют в учреждения здравоохранения Гродно. Беженцы, которые обращаются, зачастую не желают ехать и отказываются от предлагаемой госпитализации

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома