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Белорусские медики о состоянии здоровья мигрантов: ситуация осложняется, ведь многие больше недели спят на сырой земле
Белорусские медики круглосуточно дежурят на границе. Они постоянно оказывают помощь иностранцам прямо на месте. Ситуация осложняется, ведь многие беженцы уже больше недели спят на сырой земле. Это сказывается на здоровье.
Белорусские учреждения здравоохранения готовы принять на лечение мигрантов и в стационары.
Нами организовано круглосуточное дежурство бригады скорой помощи на погранпереходе "Брузги". При необходимости бригада направляется для осмотра, а если нужно, людей госпитализируют в учреждения здравоохранения Гродно. Беженцы, которые обращаются, зачастую не желают ехать и отказываются от предлагаемой госпитализации
По данным медиков, которые дежурят на пограничном переходе, за прошедшие сутки медицинская помощь оказывалась и беженцам, и журналистам. Были и пострадавшие от поражения газом, у некоторых зафиксировано обострение хронических заболеваний. Медпомощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Также был организован медосмотр всех беженцев (в основном женщин с детьми), которые прибыли на ночлег в пункт временного размещения в логистическом центре.
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