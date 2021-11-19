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Белорусские медики оказывают беженцам всю необходимую медицинскую помощь
Всю необходимую помощь беженцам оказывают белорусские медики. За прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Всем оказана медицинская помощь на месте. Накануне белорусский погранотряд нашел в лесу около деревни Стоки женщину на 25-й неделе беременности. Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Специалисты провели ее обследование и проконсультировали. Сейчас на лечении в больницах Гродно находятся 4 беженца.
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