Белорусские медики оказывают беженцам всю необходимую медицинскую помощь

Всю необходимую помощь беженцам оказывают белорусские медики. За прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Всем оказана медицинская помощь на месте. Накануне белорусский погранотряд нашел в лесу около деревни Стоки женщину на 25-й неделе беременности. Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Специалисты провели ее обследование и проконсультировали. Сейчас на лечении в больницах Гродно находятся 4 беженца.