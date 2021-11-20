Белорусские медики оказывают беженцам необходимую помощь

Белорусские медики продолжают оказывать всю необходимую помощь беженцам. Так в университетской клинике Гродно находится гражданин Сирии, который поступил с коронавирусной пневмонией. Его состояние расценивается как тяжелое. В Больнице скорой помощи лечение получает и гражданин Ирака. 23-летний молодой человек находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ, состояние его тяжелое.



Все маленькие пациенты из Гродненской областной детской больницы выписаны. Напомним, на лечении здесь находились четыре ребенка.