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Белорусские медики оказывают беженцам необходимую помощь
Белорусские медики продолжают оказывать всю необходимую помощь беженцам. Так в университетской клинике Гродно находится гражданин Сирии, который поступил с коронавирусной пневмонией. Его состояние расценивается как тяжелое. В Больнице скорой помощи лечение получает и гражданин Ирака. 23-летний молодой человек находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ, состояние его тяжелое.
Все маленькие пациенты из Гродненской областной детской больницы выписаны. Напомним, на лечении здесь находились четыре ребенка.
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