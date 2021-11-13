Белорусские медики помогают мальчику без ног из лагеря беженцев

Возвращаемся к душещипательной истории с мальчиком-беженцем без ног, которую мы уже рассказывали. Малыша зовут Таман, ему 8 лет. Эти кадры мы получили только что от наших корреспондентов. Ребенка временно отвезли в Гродно, в филиал Белорусского протезно-ортопедического центра. Там малышу помогут настроить протезы. До этого врачи пытались помочь ему на месте. Но механик не смог справиться с поломкой протеза. Сейчас в клинике мальчика осматривает врач. В это время специалисты занимаются восстановлением механизма протеза. По словам врачей, на это должно уйти 2-3 часа.