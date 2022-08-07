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Белорусские медики предупредили о новой вспышке коронавируса
В Беларуси к концу лета - началу сентября медики ожидают новую вспышку COVID-19. Какой она будет и с чем мы столкнемся в этот раз, прогнозировать трудно.Но то, что уже проверено: обезопасить себя от коронавируса можно с помощью вакцинации. Препарата достаточно. Сама процедура бесплатная. С собой иметь только паспорт.
Дарья Рачко продолжит. "Альфа", "бета", "гамма", "дельта", "омикрон". Если первоначально COVID-19 в основном диагностировали у пожилых, то вирус и его варианты поражает детей. "Омикрон" выявили в конце прошлого года. Изначально этот штамм характеризовался как самый заразный. Но и тогда эпидемиологи прогнозировали, что будут его новые варианты. Весной появился "стелс-омикрон". И через пару месяцевтретий, четвертый и пятый.
Будут ли новые, пока специалисты ответ не дают. Все же пятая волна не за горами. Многие приедут из отпусков, дети вернутся в школу, поэтому прогнозировать сейчас трудно. По наблюдениям, новые штаммы протекают гораздо легче остальных. Заболел -кажется, обычная простуда, но и этом случае могут быть последствия.
Елена Гасич, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Легкий "омикрон" - это в какой-то степени заблуждение, потому что если мы посмотрим на данные заболеваемости и данные смертности, связанные именно с "омикроном", ведь тогда были большие цифры заражения ежедневно. Поэтому легкость течения - для кого-то да, для кого-то нет.
Как выбрать подходящее время для вакцинации от коронавируса?
Медики предупреждают быть начеку. Уберечь себя не столько от болезни, сколько от тяжелого течения помогает вакцинация. Препарата в стране достаточно. И мест, где сделать прививку, тоже. Да и время подходящее.
Елена Иванова, главврач 1-й клинической поликлиники Центрального района г. Минска:
В 1-й столичной поликлинике прививочный пункт работает без перерыва. Поток большой - в день с выездом на предприятия (а для этого сформировали 3 отдельные бригады) вакцинируют до 300 человек. Супруги Тамара и Валерий получают уже третий компонент. Переживают не только за себя, но и за внуков.
За ревакцинацией застали и главврача 36-й столичной поликлиники. Тот случай, когда и время, и место совпали. И здесь не для съемки, а здоровья ради.
В Беларуси от коронавируса полностью привились более 6,4 млн человек
Всего же количество тех, кто сделал выбор в пользу здоровья, постоянно растет. Свыше 6 млн 424 тысяч человек прошли полный курс иммунизации. В тройке лидеров - столица, Минская и Гомельская области.
"Спутник Лайт", "Спутник V", китайский Vero Cell. На подходе и наша отечественная вакцина. С нового года начнутся ее клинические испытания.
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