Белорусские медики предупредили о новой вспышке коронавируса

Легкий "омикрон" - это в какой-то степени заблуждение, потому что если мы посмотрим на данные заболеваемости и данные смертности, связанные именно с "омикроном", ведь тогда были большие цифры заражения ежедневно. Поэтому легкость течения - для кого-то да, для кого-то нет.

Будут ли новые, пока специалисты ответ не дают. Все же пятая волна не за горами. Многие приедут из отпусков, дети вернутся в школу, поэтому прогнозировать сейчас трудно. По наблюдениям, новые штаммы протекают гораздо легче остальных. Заболел -кажется, обычная простуда, но и этом случае могут быть последствия.