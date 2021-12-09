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Белорусские медики приняли роды у беженки из Ирака

Хорошие новости пришли сегодня из Гродненского роддома: Шилан Омер Али (о ней мы рассказывали в своих репортажах и следили за ее судьбой) родила первенца. Мальчик весом 3,5 кг и его мама и чувствуют себя хорошо. До родов гражданка Ирака успела пройти все необходимое обследование. Будущее своего ребенка она видит только в Германии.

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