Белорусские медики приняли роды у беженки из Ирака

Хорошие новости пришли сегодня из Гродненского роддома: Шилан Омер Али (о ней мы рассказывали в своих репортажах и следили за ее судьбой) родила первенца. Мальчик весом 3,5 кг и его мама и чувствуют себя хорошо. До родов гражданка Ирака успела пройти все необходимое обследование. Будущее своего ребенка она видит только в Германии.