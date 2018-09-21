Белорусские медики провели сложнейшую операцию трехмесячному пациенту

Белорусские медики первыми из стран СНГ провели сложнейшую операцию трехмесячному пациенту. В РНПЦ детской хирургии поступил ребенок с тяжелейшим пороком сердца. При подобном диагнозе во всем мире проводят многоэтапную хирургическую коррекцию. Иногда даже требуется пересадка сердца. Белорусские врачи провели реконструкцию, которая длилась 14 часов. На 3 часа сердце ребенка было остановлено.

Но затем забилось уже будучи здоровым. Про уникальную операцию расскажет Юлия Гризунт. Первые три месяца своей жизни маленький Георгий чаще видел медсестер, чем маму. Мальчик родился с редким пороком - синдромом гипоплазии левых отделов сердца. Но медикам удалось сделать операцию, которая спасла ему жизнь. Сейчас после начальной реабилитации можно говорить смело - малыш идет на поправку.

Хирурги восстановили малышу нормальную анатомию сердца. Теперь оно бьется так же, как у любого трехмесячного ребенка.

Операция длилась более 14 часов. Причем 3 из них сердце малыша было отключено. Обычно пациентам с таким диагнозом проводится многоэтапная хирургическая коррекция. Другими словами, малыши проводят в больнице первые 4 года жизни.

В некоторых случаях таким детям делают трансплантацию сердца. Потому что проведенный вид хирургической коррекции врожденных пороков является чрезвычайно редким и сложным. Ежегодно по всему миру проводится не более десяти таких операций. Наши хирурги были первыми на территории СНГ, кто решился провести процедуру.

Сегодня в РНПЦ детской хирургии новорожденным делают сложнейшие реконструкции. Чтобы устранить патологии, некоторые из них приходится проводить в первую неделю жизни ребенка. В Беларуси таких сложнейших операций проводится до 15 в год. И за последние 7 лет после процедуры ни одно маленькое сердце не остановилось.