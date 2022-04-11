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Белорусские медики спасли молодую женщину, которая трижды оказывалась на грани смерти
Уникальная победа над COVID-19. Сегодня в Минском научно-практическом центре выписали пациентку, которая несколько месяцев находилась на аппарате ИВЛ и трижды оказывалась на грани смерти. За Юлию боролись всем центром. На шестом месяце беременности девушка заболела дельта-штаммом и сразу попала в одну из столичных больниц. Когда понимали, что ситуация ухудшается, сделали экстренное кесарево сечение и уже тогда перевели Юлию в МНПЦ. У нее было множественное повреждение органов, не работали легкие, практически три недели иммунитет был снижен. Говорит пациентка, что спасало одно: скоро она встретится с сыном.
Александр Дзядзько, завотделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Юлю лечил весь наш центр. Реанимационное отделение было использовано как площадка для совместного труда. Изо дня в день путем переоценки состояния и корректировки проводимого лечения, тактики лечебной и диагностической удавалось по чуть-чуть добиваться результата. Она уже в этом отделении находилась последние два с половиной месяца. С середины января сюда перевели, у нее был так называемый синдром последствий интенсивной терапии, который в COVID стал активно проявляться.
Сейчас с ребенком все хорошо, как и с Юлией. Она научилась заново ходить и дышать. В этом ей помогали медики. Набирает вес, что тоже немаловажно для молодой мамы. Но и на этом реабилитация не заканчивается.
Анастасия Карпей, инструктор-методист физической реабилитации МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Для нее сейчас самое лучшее - это возвращение в быт. Юля максимально трудолюбивый человек. После таких осложнений не каждый сможет восстановить себя морально и физически. Но она взяла себя в руки и постепенно идет в победе.
Принимать пациенток по акушерскому профилю в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии начали еще два года назад. В 2021-м медики спасли 17 молодых мам.
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