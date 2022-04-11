Белорусские медики спасли молодую женщину, которая трижды оказывалась на грани смерти

Александр Дзядзько, завотделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Юлю лечил весь наш центр. Реанимационное отделение было использовано как площадка для совместного труда. Изо дня в день путем переоценки состояния и корректировки проводимого лечения, тактики лечебной и диагностической удавалось по чуть-чуть добиваться результата. Она уже в этом отделении находилась последние два с половиной месяца. С середины января сюда перевели, у нее был так называемый синдром последствий интенсивной терапии, который в COVID стал активно проявляться.