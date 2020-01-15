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Белорусские медики спасли ребенка с тяжелой печеночной недостаточностью
Уникальную операцию провели белорусские медики. Речь о спасении жизни украинской девочке, которой нет и 2 лет. Ребенок находился в тяжелом состоянии - нужна была срочная пересадка печени. На операцию решились только наши врачи. Причем помогали маленькой девочке, а спасли жизнь еще и взрослому реципиенту. Как такое возможно - узнала Юлия Карпенко.
Неутешительный диагноз "печеночная недостаточность" ей поставили в Украине
Как держаться молодцом, Вика знает и в свои два года. Неутешительный диагноз «печеночная недостаточность» ей поставили в Украине. На родине пытались бороться с недугом, там практикуют родственную трансплантацию, но орган мамы не подошел.
Алексей Щерба, замдиректора Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"Трансплантация печени ребенку сложнее, чем любая другая операция и ответственность очень высока. В данном случае ребенок был в очень тяжелом состоянии. Он ожидал эту операцию несколько месяцев, мама его не подходила как донор по медицинским показаниям, поэтому они ожидали всей семьей возможности трансплантации от умершего донора".
Трудности белорусских медиков не испугали, и это несмотря на то, что операция редкая: в нашей стране ее проводили лишь дважды. Технология называется сплит-трансплантация.
Уникальная операция по пересадке печени длилась 10 часов
В этой операционной полтора месяца назад прошла уникальная операция. В ней участвовали 3 бригады хирургов и 2 бригады анестезиологов. Всего 16 специалистов. На операционных столах одновременно два человека. Чтобы спасти жизни, понадобилось 10 часов.
Сложность операции в том, что орган человека после биологической смерти делят на две части, спасая одновременно взрослого и ребенка
Взрослый пациент сразу пошел на поправку, а маленькой Вике, которая находилась в тяжелом состоянии, потребовалось больше месяца. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Но она все еще находится под наблюдением врачей в инфекционной больнице. И даже уже готова к встрече с журналистами.
В целом операции по пересадке печени для врачей этого центра давно не в новинку. Всего здесь сделали 692 трансплантации, 58 из них детям до 3 лет. И пускай малыши еще не осознают ценность подарка, который им сделали врачи, но свою ручку в ответ уже протягивают интуитивно.
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