Белорусские медики стали получать надбавки

Апрельские расчетники потяжелели у тех, кто работает в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.



Напомним, указ Президента "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности. Все подробности - у Антона Малюты.



Хирург Андрей Остапок в штате с осени 2018. Спустя полтора года в привычный режим работы свои корректировки внес коронавирус. В ежедневном графике - осмотр пациентов, назначение анализов и наблюдение за дальнейшей динамикой. В помощь опытные пульмонологи, все-таки борьба с инфекцией - дело командное. Каждый из врачей на днях получил расчетник за апрель: суммы там больше, чем обычно. Андрей говорит: честно учли все отработанные часы. Как итог - около 1200 рублей сверх зарплаты.



В третьей больнице трудятся около двух сотен врачей, всего же в штате 900 сотрудников. Большая часть - средний персонал, который ежедневно контактирует с пациентами с выявленным COVID-19. Главная медсестра Светлана Кондратьева о своих подчиненных скажет: о них не забыли, все выплаты - точно и в срок.



