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Белорусские медики стали получать надбавки
Апрельские расчетники потяжелели у тех, кто работает в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.
Напомним, указ Президента "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности. Все подробности - у Антона Малюты.
Хирург Андрей Остапок в штате с осени 2018. Спустя полтора года в привычный режим работы свои корректировки внес коронавирус. В ежедневном графике - осмотр пациентов, назначение анализов и наблюдение за дальнейшей динамикой. В помощь опытные пульмонологи, все-таки борьба с инфекцией - дело командное. Каждый из врачей на днях получил расчетник за апрель: суммы там больше, чем обычно. Андрей говорит: честно учли все отработанные часы. Как итог - около 1200 рублей сверх зарплаты.
В третьей больнице трудятся около двух сотен врачей, всего же в штате 900 сотрудников. Большая часть - средний персонал, который ежедневно контактирует с пациентами с выявленным COVID-19. Главная медсестра Светлана Кондратьева о своих подчиненных скажет: о них не забыли, все выплаты - точно и в срок.
Суммы ежемесячных надбавок - от 300 до 4000 рублей
Под действие указа попадают также поликлиники, службы скорой помощи и лаборатории. За работу медиков вознаграждают соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. Суммы ежемесячных надбавок солидные - от 300 до 4000 рублей. Причем положены они даже тем, кого привлекли для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией однажды - таким сотрудникам доплатят за одну смену. При сверхурочной работе зарплата также должна подрасти. Нюансов по начислению много - разобраться со всеми случаями помогает Минздрав.
Государство материально поддерживает медиков
К слову, комиссии с нуля создавать не пришлось: они и так работают во всех учреждениях здравоохранения и отвечают за премии, а теперь и за надбавки, прописанные в указе. Тех, кто еще не увидел в расчетнике обещанную доплату, в Минздраве просят подождать: положенные суммы дойдут до всех. Многие медики в эти дни работают практически круглосуточно и без выходных, и государству важно их поддержать.
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