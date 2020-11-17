Белорусские медики впервые провели пациентке с врожденным пороком сердца операцию без разрезов

Белорусские медики сегодня впервые провели пациентке с врожденным пороком сердца операцию без разрезов на теле. Они заменили клапан легочной артерии биологическим имплантом. 28-летняя пациентка до операции чувствовала слабость, головокружение, одышку, поскольку часть сердца перестала выполнять свою функцию. Правый желудочек был перегружен. Операция длилась около двух с половиной часов. Пациентка чувствует себя хорошо.