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Белорусские медики впервые провели пациентке с врожденным пороком сердца операцию без разрезов

Белорусские медики сегодня впервые провели пациентке с врожденным пороком сердца операцию без разрезов на теле. Они заменили клапан легочной артерии биологическим имплантом. 28-летняя пациентка до операции чувствовала слабость, головокружение, одышку, поскольку часть сердца перестала выполнять свою функцию. Правый желудочек был перегружен. Операция длилась около двух с половиной часов. Пациентка чувствует себя хорошо.

Более половины операций на сердце у детей проводится малоинвазивным методом

В РНПЦ детской хирургии в год проводят около тысячи операций по исправлению врожденного порока сердца. Более половины проводится малоинвазивным методом, т.е. без применения скальпеля.

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