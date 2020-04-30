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Телемедицина в Беларуси не уйдет и после пандемии, а цифровизацию экономики COVID-19 ускорил в 10 раз

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