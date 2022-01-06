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Белорусские миротворцы отправились в Казахстан

Белорусские миротворцы отправились в Казахстан

Белорусские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ отправились в Казахстан, сообщает БелТА.Главы государств ОДКБ накануне вели переговоры о переброске миротворческих сил. Первые российские подразделения уже прибыли на место.

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