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Белорусские миротворцы примут участие в учениях ОДКБ
Белорусские миротворцы отправились на учения ОДКБ в Кыргызстан. Как отметили в Минобороны, маневры пройдут в рамках "Нерушимого братства - 2023", активная фаза которого проходила в начале сентября в Беларуси.
В учении примут участие контингенты пяти стран. Помимо Беларуси, привлечены военные Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу республику представят военнослужащие миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады, офицеры командования ССО и Минобороны страны, а также представители внутренних войск МВД.
Как пояснили в оборонном ведомстве, основная цель учений - повысить слаженность миротворческих подразделений коллективных сил ОДКБ "при проведении операции по поддержанию мира". Активная фаза маневров состоится с 9 по 13 октября на полигоне учебного центра ВС Кыргызстана "Эдельвейс".