Белорусские миротворцы примут участие в учениях ОДКБ

Белорусские миротворцы отправились на учения ОДКБ в Кыргызстан. Как отметили в Минобороны, маневры пройдут в рамках "Нерушимого братства - 2023", активная фаза которого проходила в начале сентября в Беларуси.

В учении примут участие контингенты пяти стран. Помимо Беларуси, привлечены военные Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу республику представят военнослужащие миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады, офицеры командования ССО и Минобороны страны, а также представители внутренних войск МВД.