3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана
Тем временем передовые подразделения ОДКБ приступили к выполнению задач по стабилизации обстановки в Казахстане. На охрану важных военных объектов страны заступили и миротворческие силы Беларуси.
Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной. Белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе