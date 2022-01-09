Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана

Тем временем передовые подразделения ОДКБ приступили к выполнению задач по стабилизации обстановки в Казахстане. На охрану важных военных объектов страны заступили и миротворческие силы Беларуси.



Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной. Белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме.