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Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана

Тем временем передовые подразделения ОДКБ приступили к выполнению задач по стабилизации обстановки в Казахстане. На охрану важных военных объектов страны заступили и миротворческие силы Беларуси.

Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной. Белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме.

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