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Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 объектов в Казахстане

Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ продолжает выполнять задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана. Миротворцы завершили инженерное оборудование блокпостов. Один из них - на трассе в непосредственной близости от аэродрома. Безопасность обеспечивают военнослужащие 103-й отдельной воздушно-десантной бригады. Они работают вместе с коллегами из Казахстана.

Коллективные миротворческие милы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов на территории Казахстана. За последние сутки подразделениями миротворческих сил ОДКБ принято под охрану еще 5 объектов. Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.
Андрей Сердюков, командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане

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