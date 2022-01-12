Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 объектов в Казахстане

Коллективные миротворческие милы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов на территории Казахстана. За последние сутки подразделениями миротворческих сил ОДКБ принято под охрану еще 5 объектов. Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.

Андрей Сердюков, командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане