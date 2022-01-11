Белорусские миротворцы в Казахстане охраняют склады боеприпасов в Капчагае и Жетыгене

Помощь союзников позволила войскам Казахстана перегруппироваться, собрать силы и дать отпор боевикам. Всего в страну прибыло более 2 тысяч миротворцев стран ОДКБ. Белорусские военные охраняют склады боеприпасов в Капчагае и Жетыгене.С места событий передает Александр Камович. Подробности в видео.