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Белорусские миротворцы в Казахстане охраняют склады боеприпасов в Капчагае и Жетыгене

Помощь союзников позволила войскам Казахстана перегруппироваться, собрать силы и дать отпор боевикам. Всего в страну прибыло более 2 тысяч миротворцев стран ОДКБ. Белорусские военные охраняют склады боеприпасов в Капчагае и Жетыгене.С места событий передает Александр Камович. Подробности в видео.

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