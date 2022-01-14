Белорусские миротворцы вернулись из Казахстана - военный корреспондент Константин Гагарин о событиях, свидетелем которых стал

C честью выполнили поставленные задачи: это слова Генсекретаря ОДКБ Станислава Зася о миссии контингента в Казахстане. Действительно весь мир увидел профессионализм миротворцев и уровень готовности защищать общее пространство безопасности. Буквально час назад белорусские миротворцы вернулись домой. Поставленные задачи успешно выполнены. Впереди предстоит обстоятельный анализ контртеррористической миротворческой операции. В проекте "Диспозиция" опытный военный журналист, участник миротворческой миссии Константин Гагарин поделится своим мнением.Миротворческая операция в Казахстане. Сказано о ней уже много, экспертов по Средней Азии тоже вдруг явился легион, мыслят они исключительно стратегически, в общем прогремел мятеж на всю планету. При этом почти незаметными пока что остаются некоторые действительно уникальные особенности произошедшего. Взять тот же военный аспект. Здесь со старта – нонсенс. К примеру, витебские голубые каски были готовы к маршу на аэродром через 3 часа после поступления задачи. А когда вылетали на помощь Нур-Султану, не знали ни конечного адреса, ни конкретных задач. Подобного еще просто не было в истории миротворчества.





Как бы действовали коллеги? Контингенты из стран НАТО сформировали бы штаб-другой, сделали 7 заявлений, построили бы на месте современную модульную базу и осторожно отправились в путь, если бы обстановка позволяла в плане безопасности. Ну и миссию устроили бы, конечно, с уклоном на комфорт. А белорусы? Нашим парням поручили охранять важнейшие объекты - аэродром и арсенал боеприпасов фактически в самом крупном очаге кризиса, под Алматы. Объем задач предполагал контингент, в полтора-два раза превышающий имеющийся. Но никто не ныл и подкреплений не требовал. Работали порой, как говорится, на морально-волевых. Потому что боевая задача, потому что попросили помочь.



В Беларуси, кстати, для обороны инфраструктуры задействовали бы территориальные войска. Они же обеспечивали бы режим чрезвычайного положения, сопровождали колонны, доставляли гуманитарные грузы. Система отработана. В Казахстане, думаю, теперь задумаются над внедрением подобной модели.



Что еще предстоит переосмыслить, так это, пожалуй, роль СМИ в острых конфликтных ситуациях. Буквально все съемки протестов, погромов велись самими экстремистами. Даже когда ситуация более-менее стабилизировалась, действовали по прежним схемам. Чтобы хоть один военный армии Казахстана дал нам интервью, мы согласовывали вопрос в нескольких инстанциях. Так и не дошли до самой высокой. А наши миротворцы в интервью и съемках не отказали вообще никому из иностранных СМИ. Потому что знаем, что такое информационное противоборство и как важно донести свою точку зрения.







В Казахстане мы стали свидетелями и совершенно абсурдных ситуаций. Допустим, перемещается колонна с нашими миротворцами, а у дороги на крыше заправочной станции сидят люди с ружьями, явно не провластные. И не опасаются вооруженных военных с БТРами. Потому что, видимо, где-то дали ранее местные силовики слабину, позволив разгуляться бандитам. Как и спецслужбы где-то не досмотрели проникновения радикально настроенных исламистов.



В общем анализ контртеррористической и миротворческой операций предстоит еще обстоятельный. А меня больше всего поразил все-таки человеческий такой момент. Почти все наши миротворцы не сказали родным, что отправляются в зону конфликта. Объяснили семьям, что едут на учения. Белорусы… Как такими не гордиться?

