Белорусские нефтехимики провели переговоры с российской Транснефтью. Ситуация остается напряженной

Мы продолжаем следить за напряженной ситуацией в нефтехимии, которую спровоцировала поставка ядовитого сырья из России по нефтепроводу "Дружба" на белорусские НПЗ и европейским партнерам. По предварительной информации, в результате халатности на участке Самара - Унеча в систему попали сотни тысяч тонн сырой нефти, отравленные хлористыми соединениями.



Вчера белорусские нефтехимики провели сложные переговоры с российской Транснефтью о минимизации потерь и компенсации ущерба, который некачественная нефть уже причинила белорусским НПЗ, гомельскому участку нефтепровода "Дружба" и экономике республики в целом. Однако, по нашим сведениям, результата переговоры не принесли. Никаких внятных ответов ответственная за критическую ситуацию российская сторона не дала. Мало того, несмотря на то, что именно Беларусь первой столкнулась с ядовитой волной, понесла наибольший ущерб и взяла на себя значительную часть издержек по спасению европейских контрагентов, в России считают эти вопросы второстепенными, ссылаясь на обязательства перед иными партнерами.



Позиция белорусских нефтехимиков неизменна. Строго в рамках подписанных контрактов и обязательств они требуют от Транснефти срочно обеспечить Мозырский и Новополоцкий НПЗ качественной нефтью. Все технические возможности для этого обеспечены. "Нафтан" готов принять чистое сырье по альтернативной нефтяной артерии, доставка на Мозырский НПЗ может осуществляться железнодорожным транспортом. Все подготовительные работы с белорусской стороны уже проведены.



К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию Транснефть не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе. При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе.



Напомню, что нефть с примесями хлора, в десятки раз превышающими безопасные концентрации, была обнаружена белорусскими специалистами еще в четверг на минувшей неделе. Суррогат столь токсичен, что разъедает внутреннюю стальную поверхность магистральных труб, повреждает дорогостоящее оборудование на НПЗ, а в случае прорыва системы грозит экологической катастрофой. Благодаря экстренным мерам полномасштабную техногенную аварию пока удается предотвратить - часть ядовитых соединений направлена в отстойники, а для нейтрализации уже поступившего в систему некачественного сырья применяются дорогостоящие присадки. Есть и очевидные потери. Белорусский экспорт нефти и нефтепродуктов приостановлен, заводы работают в половину мощности.



По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов. Каждый день промедления российских партнеров увеличивает наши потери. Мы продолжим следить за резонансной темой. Подробности в наших следующих выпусках.