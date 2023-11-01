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Белорусские новости на польском языке теперь каждый час на радио "Беларусь"

Все, что происходит в Беларуси сегодня, на польском языке и каждый час. Премьера на радио "Беларусь". Час назад поляки стали слышать наши новости на FM-волне Белтелерадиокомпании.

Так международное радио расширяет информационное вещание. Кроме аналитики и ток-шоу по-польски теперь и объективная констатация фактов. 12 часов в сутки жители Польши имеют возможность быть в курсе событий. Редакторы радио ежедневно будут готовить 7 обновленных сводок. Интерес к белорусскому взгляду на мир у простых поляков как минимум есть. Это доказывает обратная связь с волной через соцсети.

Потребность в информационном белорусском контенте для польского слушателя и зрителя колоссальна. Подписчики увеличиваются ежедневно. Мы видим очень хорошую статистику просмотров. Причем по страновому признаку это только жители Польши. Каждое сообщение, которое касается деятельности белорусского Президента, вызывает у них неподдельный интерес. Только приветственное послание Президента участникам евразийской конференции по безопасности в течение суток у нас просмотрели более 40 тысяч раз. Мы перевели его на польский язык. Это уже показатель. И это только приветствие. Не говоря о том, что мы записывали спикеров, участников этой конференции, приглашали их к себе в студию, они комментировали материалы, обсуждения, дискуссии, которые проходили в Минске.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио

Новости на польском языке доступны на частотах, которые можно "словить" в приграничных к Польше регионах Брестской и Гродненской областей. Есть радио "Беларусь" и онлайн: его кнопка на платформе национального радиоплеера.

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