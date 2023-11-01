Белорусские новости на польском языке теперь каждый час на радио "Беларусь"

Потребность в информационном белорусском контенте для польского слушателя и зрителя колоссальна. Подписчики увеличиваются ежедневно. Мы видим очень хорошую статистику просмотров. Причем по страновому признаку это только жители Польши. Каждое сообщение, которое касается деятельности белорусского Президента, вызывает у них неподдельный интерес. Только приветственное послание Президента участникам евразийской конференции по безопасности в течение суток у нас просмотрели более 40 тысяч раз. Мы перевели его на польский язык. Это уже показатель. И это только приветствие. Не говоря о том, что мы записывали спикеров, участников этой конференции, приглашали их к себе в студию, они комментировали материалы, обсуждения, дискуссии, которые проходили в Минске.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио