Белорусские НПЗ продолжают модернизацию. Она выведет нашу нефтепереработку на новый уровень развития. Крупнейшие инвестпроекты отрасли - в проекте Агентства теленовостей "На контроле президента". Наши репортеры - о людях и технологиях, которые обеспечивают будущее Беларуси.