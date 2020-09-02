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Белорусские НПЗ продолжают модернизацию

Белорусские НПЗ продолжают модернизацию. Она выведет нашу нефтепереработку на новый уровень развития. Крупнейшие инвестпроекты отрасли - в проекте Агентства теленовостей "На контроле президента". Наши репортеры - о людях и технологиях, которые обеспечивают будущее Беларуси.

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