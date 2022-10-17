Белорусские онкологи на пути завершения научного проекта по вакцине "Еленаген". Пятилетние клинические испытания лекарства имеют положительные результаты. И хотя эксперимент продолжается, технология изготовления препарата уже передается в производство.

"Еленаген" - вакцина, рассчитанная на лечение онкопациенток с такими диагнозами, как рак яичников и трижды негативный ракмолочной железы.

К Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в Республиканском научно-практическом центре имени Александрова сообщили еще о ряде исследовательских проектов, цель которых - эффективное лечение женщин со злокачественными новообразованиями.