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Белорусские онкологи на пути завершения научного проекта по вакцине "Еленаген"
Белорусские онкологи на пути завершения научного проекта по вакцине "Еленаген". Пятилетние клинические испытания лекарства имеют положительные результаты. И хотя эксперимент продолжается, технология изготовления препарата уже передается в производство.
"Еленаген" - вакцина, рассчитанная на лечение онкопациенток с такими диагнозами, как рак яичников и трижды негативный ракмолочной железы.
К Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в Республиканском научно-практическом центре имени Александрова сообщили еще о ряде исследовательских проектов, цель которых - эффективное лечение женщин со злокачественными новообразованиями.
Проблема онкомаммологии по сегодняшний день занимает первое место среди других раковых диагнозов у женщин. По-прежнему медики призывают женщин к участию в скрининговых программах и своевременной диагностике.
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