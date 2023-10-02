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Белорусские паралимпийцы будут бороться за участие в Играх-2024
У белорусских спортсменов-паралимпийцев еще есть возможность квалифицироваться на Игры в Париж. Особенно, что касается традиционно медалеемких для нас видов спорта, таких как легкая атлетика, плавание и фехтование. Таким мнением по возвращении с Генассамблеи Международного паралимпийского комитета поделился генсекретарь нашей организации Николай Шудейко. В Бахрейне путем голосования членство нашего комитета в международной организации было частично приостановлено. При этом белорусские атлеты получили право выступить на Паралимпиаде в Париже и других крупных международных стартах в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.
У белорусских пловцов-паралимпийцев есть возможность выступить на ноябрьском Кубке мира в Каире, где организаторы для нашей команды продлили заявочное окно. Шансы побороться за рейтинговые очки есть у фехтовальщиков на Всемирных играх инвалидов-колясочников в Таиланде. Что касается отборочных турниров, проводимых в некоторых европейских странах, здесь большую роль сыграет визовый вопрос.
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