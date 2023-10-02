Белорусские паралимпийцы будут бороться за участие в Играх-2024

У белорусских спортсменов-паралимпийцев еще есть возможность квалифицироваться на Игры в Париж. Особенно, что касается традиционно медалеемких для нас видов спорта, таких как легкая атлетика, плавание и фехтование. Таким мнением по возвращении с Генассамблеи Международного паралимпийского комитета поделился генсекретарь нашей организации Николай Шудейко. В Бахрейне путем голосования членство нашего комитета в международной организации было частично приостановлено. При этом белорусские атлеты получили право выступить на Паралимпиаде в Париже и других крупных международных стартах в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.