ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские паралимпийцы будут бороться за участие в Играх-2024

У белорусских спортсменов-паралимпийцев еще есть возможность квалифицироваться на Игры в Париж. Особенно, что касается традиционно медалеемких для нас видов спорта, таких как легкая атлетика, плавание и фехтование. Таким мнением по возвращении с Генассамблеи Международного паралимпийского комитета поделился генсекретарь нашей организации Николай Шудейко. В Бахрейне путем голосования членство нашего комитета в международной организации было частично приостановлено. При этом белорусские атлеты получили право выступить на Паралимпиаде в Париже и других крупных международных стартах в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

У белорусских пловцов-паралимпийцев есть возможность выступить на ноябрьском Кубке мира в Каире, где организаторы для нашей команды продлили заявочное окно. Шансы побороться за рейтинговые очки есть у фехтовальщиков на Всемирных играх инвалидов-колясочников в Таиланде. Что касается отборочных турниров, проводимых в некоторых европейских странах, здесь большую роль сыграет визовый вопрос.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все