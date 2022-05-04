Белорусские паралимпийцы получают колоссальную поддержку от болельщиков и коллег

Не сдаваться! Этот призыв можно отнести к каждому из нас. Идти вперед, несмотря на жизненные трудности, не отчаиваться, если что-то не получается. Ведь перед глазами сегодня есть яркий пример.

Несмотря на то что наших паралимпийцев отстранили от ближайших международных стартов, они, в очередной раз демонстрируя свой характер, продолжают тренироваться. И надеются, что в скором времени ситуация повернется на 180 градусов. Тем более что Белорусский паралимпийский комитет продолжает активно бороться за права наших спортсменов. А сами атлеты получают колоссальную поддержку от болельщиков и коллег по спортивному цеху.

Укрупненные таблички со шрифтом Брайля, чтобы найти, есть индикаторы на полу, которые хорошо ощущаются ногой, говорит Регина Кривошей.





Паралимпийцы как пример оставаться сильными

Сегодня обучает и помогает слабовидящим ориентироваться в мире. В детстве Регина сама перенесла операцию на оба глаза, тогда врачи запретили ей абсолютно все.Но огромное желание быть активной открыло дорогу в паралимпийский спорт, который стал своего рода спасением. Экскурсии, знакомства, победы. Сегодня Регина просто болельщица, но реакция на события, которые с марта происходят с нашими паралимпийцами, однозначна.

Регина Кривошей, инструктор по социально-трудовой реабилитации УП "Светоприбор": Причин вообще не было, они не то что не обоснованы, их просто не было. Но это беспредел, это полный беспредел, с которым никак нельзя мириться. Это плевок в лицо всем людям с инвалидностью.





На "Светоприборе" работают сотрудники с ограничениями по зрению

Регина сегодня работает на "Светоприборе" - предприятии Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Здесь делают изделия, которые мы видим практически в каждом доме: розетки, выключатели, светильники. Из 1400 работников половина с ограниченными возможностями, но которые не замыкаются только на работе. И пример спортсменов, имеющих схожие особенности, как становится чемпионами - тоже своеобразная реабилитация.

Павел Степанович, директор УП "Светоприбор": Средневековье натуральное. Они абсолютно одинаковые с теми людьми, которые почему-то были допущены. А тут приехали, настроились, Нет, вы - до свидания, уезжайте домой. Тут, по-моему, какой-то дикостью попахивает.

Но попробуем вынести те, безусловно, циничные и неоправданные события за скобки - несостоявшаяся для нас Паралимпиада в Пекине - все-таки в прошлом. Впереди летние Игры в Париже. Вот-вот начнется набор рейтинговых очков, борьба за лицензии. Для всех, кроме белорусов и россиян. Исполком Международного паралимпийского комитета не допускает этих спортсменов ни на один международный старт.





Татьяна Шаракова, чемпионка мира по велоспорту на треке: Я считаю, что они делают все возможное, плюс еще их отстранять… Они живут этим, так как и обычные спортсмены, но для них это вдвойне сложнее.

Неудачно нырнул и получил травму шейного позвонка. Так Андрей Фильчук оказался в инвалидной коляске. Уже на реабилитации узнал о возможности заниматься спортом. Начинал с баскетбола, пробовал себя в легкой атлетике, а нашел в теннисе. Сегодня он один из перспективных спортсменов-колясочников. И, кажется, о Паралимпиаде уже можно не мечтать, а бороться за путевку в Париж.









Сейчас мы стараемся, исходя из ситуации, которая сложилась, выезжать на международные турниры, потому что есть страны, которые готовы нас принять, для которых мы готовы, мы можем туда добраться. Выступать для того, чтобы не потерять международные позиции. Ребята за прошлый год очень хорошо продвинулись в рейтинге.

В отличие от командных турниров наши теннисисты участвовать могут. А значит и набирать рейтинговые очки. Но что делать остальным?









Каждый спортсмен должен видеть, что он растет, что он не просто так живет и тренируется. Когда происходят эти запреты, конечно, ни один спортсмен, даже наши соперники. Мы же общаемся, в интернете переписываемся с иностранцами. Я ни от одного не слышал в свой адрес, что он там рад, доволен, что нас и россиян отстранили от каких-то турниров и куда-то не пускают. Ребята все понимают, что спортсмену это точно не надо. Это политика. Андрей Фильчук, неоднократный победитель международных турниров по теннису на инвалидных колясках





Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: Разделяю мнение всех наших и спорсменов, и функционеров, которые говорили, что люди, которых судьба неоднократно била и преподносила очень много сложностей, все это выстояли, прошли. Вот так к ним относиться – это мерзко, низко и гадко. И другого ничего нет. Андрей Фильчук, неоднократный победитель международных турниров по теннису на инвалидных колясках





Паралимпийцы сражаются за свои права

Вопреки обстоятельствам и собрав волю в кулак, наши спортсмены продолжают тренироваться - в бассейнах, беговых дорожках, прыжковых секторах, теннисных кортах. Активная работа по исправлению сложившейся ситуации со стороны Белорусского паралимпийского комитета как дополнительная моральная поддержка. Обращения спортсменов к национальным паралимпийским комитетам других стран с призывом поддержать наших атлетов, подключились к работе и общественные объединения инвалидов, на четвертое письмо в адрес Международного паралимпийского комитета пришел ответ - ваша апелляция принята к рассмотрению.





Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета: Мы общаемся со многими спортсменами, наши спортсмены-паралимпийцы общаются. Даже в Пекине у нас была поддержка от японцев и итальянцев. Многие люди прекрасно понимают, что это такое. К сожалению, что такое спорт высших достижений среди паралимпийцев, чиновники, к большому сожалению, не понимают. Андрей Фильчук, неоднократный победитель международных турниров по теннису на инвалидных колясках





Мы должны быть юридически корректными, т.е существует несколько процедур по внутренним документам Международного паралимпийского комитета. Мы должны все эти инстанции пройти и соблюсти, после этого остается за нами право в случае отказа во всех наших апелляциях и прошениях обратиться в международные какие-то суды. Следующим этапом будут иски непосредственно от ребят, может быть коллективный, сейчас еще подумаем, в Европейский суд по правам человека. Николай Шудейко, генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета



